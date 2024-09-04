Оккупанты сбросили взрывчатку на жителя Херсонщины: пострадавшего доставили в больницу

Российские оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на жителя Киндийки в Херсонской области. Мужчину доставили в больницу для дальнейшего медицинского обследования и помощи.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Отмечается, что 33-летний мужчина ехал на мопеде по улице, когда беспилотник сбросил на него взрывчатку.

В результате он получил взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, голени, предплечья и лба. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 2 сентября российские захватчики с левого, временно оккупированного берега обстреляли поселок Киндийка под Херсоном. По меньшей мере трое гражданских пострадали. Потерпевшие сами обратились в медицинское учреждение.

Напомним, что в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Херсонщину. Под вражеским огнем оказалось село Зеленовка неподалеку от облцентра. Повреждены жилые дома, заведение культуры и электросети.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 сентября войска Российской Федерации нанесли удар по гражданскому в Херсоне. На пожилого мужчину преступники сбросили взрывчатку с беспилотника. 79-летний житель получил ранения и попал в больницу.

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