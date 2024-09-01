В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона: пострадал мужчина

Вечером 1 сентября войска Российской Федерации нанесли удар по гражданскому в Херсоне. На пожилого мужчину преступники сбросили взрывчатку с беспилотника.

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Мужчина получил ранения и попал в больницу, сообщила на своем канале в Telegram Херсонская областная военная (государственная) администрация. Подробностей о состоянии потерпевшего нет.

Враг совершил эту атаку около 19:00 воскресенья. Дрон захватчики запустили с левого, временно оккупированного берега Херсонщины.

"Пострадал 79-летний мужчина. Его госпитализировали... Медики его обследуют и оказывают необходимую помощь", – заявила пресс-служба.

Напомним: в ночь на 30 августа российская оккупационная армия совершила очередную атаку на гражданское население Корабельного района Херсона. Тогда из-за обстрела пострадала 69-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к гражданам вечером 1 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать, что такое война. Украина работает, чтобы больше военных и критических объектов противника, его логистики и ВПК оказались в зоне доступа для нашего оружия.

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