В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с дрона: пострадал мужчина
Вечером 1 сентября войска Российской Федерации нанесли удар по гражданскому в Херсоне. На пожилого мужчину преступники сбросили взрывчатку с беспилотника.
Мужчина получил ранения и попал в больницу, сообщила на своем канале в Telegram Херсонская областная военная (государственная) администрация. Подробностей о состоянии потерпевшего нет.
Враг совершил эту атаку около 19:00 воскресенья. Дрон захватчики запустили с левого, временно оккупированного берега Херсонщины.
"Пострадал 79-летний мужчина. Его госпитализировали... Медики его обследуют и оказывают необходимую помощь", – заявила пресс-служба.
Напомним: в ночь на 30 августа российская оккупационная армия совершила очередную атаку на гражданское население Корабельного района Херсона. Тогда из-за обстрела пострадала 69-летняя женщина.
Как сообщал OBOZ.UA, в обращении к гражданам вечером 1 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать, что такое война. Украина работает, чтобы больше военных и критических объектов противника, его логистики и ВПК оказались в зоне доступа для нашего оружия.
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