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Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
642
Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео

В ночь на пятницу, 30 августа, российские оккупационные войска совершили очередную атаку на гражданское население Херсона. Под удар попал Корабельный район города.

Видео дня

Из-за вражеских обстрелов пострадала 69-летняя женщина. Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

"Около часа ночи российские войска атаковали Корабельный район Херсона", – говорится в сообщении.

Женщина находилась в помещении, когда произошла атака. В результате обстрела она получила взрывную травму и контузию. На месте происшествия ей была оказана медицинская помощь бригадой "скорой".

Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео
Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео
Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео
Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео

Россия ночью 30 августа атаковала Украину баллистической ракетой и 18 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 12 БПЛА, еще несколько упали самостоятельно. ПВО работало в пяти регионах.

Оккупационные войска России ночью 30 августа нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате вспыхнул пожар, травмы разной степени тяжести получили девять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа силы ПВО отразили очередную массированную атаку РФ на Украину, во время которой применила 74 дрона-камикадзе и пять ракет. В течение ночи и утра защитники неба уничтожили две ракеты и 60 "Шахедов" (остальные 14 БПЛА были локационно потеряны – упали на территории страны).

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