Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина. Видео

В ночь на пятницу, 30 августа, российские оккупационные войска совершили очередную атаку на гражданское население Херсона. Под удар попал Корабельный район города.

Видео дня

Из-за вражеских обстрелов пострадала 69-летняя женщина. Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

"Около часа ночи российские войска атаковали Корабельный район Херсона", – говорится в сообщении.

Женщина находилась в помещении, когда произошла атака. В результате обстрела она получила взрывную травму и контузию. На месте происшествия ей была оказана медицинская помощь бригадой "скорой".

Россия ночью 30 августа атаковала Украину баллистической ракетой и 18 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 12 БПЛА, еще несколько упали самостоятельно. ПВО работало в пяти регионах.

Оккупационные войска России ночью 30 августа нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. В результате вспыхнул пожар, травмы разной степени тяжести получили девять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа силы ПВО отразили очередную массированную атаку РФ на Украину, во время которой применила 74 дрона-камикадзе и пять ракет. В течение ночи и утра защитники неба уничтожили две ракеты и 60 "Шахедов" (остальные 14 БПЛА были локационно потеряны – упали на территории страны).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!