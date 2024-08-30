Россия атаковала Украину ракетой 'Искандер-М' и 18 дронами: 12 'Шахедов' сбиты, несколько упали самостоятельно

Россия ночью 30 августа атаковала Украину баллистической ракетой и 18 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Защитники неба сбили 12 БПЛА, еще несколько упали самостоятельно.

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ПВО работала в пяти регионах. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на пятницу враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма. А 18 ударных дронов россияне запустили из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Так, были сбиты 12 Шахедов", а еще четыре – локационно потеряны (упали самостоятельно).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской (там уничтожили четыре дрона), Херсонской и Сумской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа силы ПВО отразили очередную массированную атаку РФ на Украину, во время которой та применила 74 дрона-камикадзе и пять ракет. В течение ночи и утра защитники неба уничтожили две ракеты и 60 "Шахедов" (остальные 14 БПЛА были локационно потеряны – упали на территории страны).

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