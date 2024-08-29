Минус 60 'Шахедов' и две ракеты: силы ПВО отразили массированную атаку РФ

В четверг, 29 августа, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину роем дронов-камикадзе, а также применила ракетное вооружение. В течение ночи и утра защитники неба уничтожили 60 вражеских БПЛА и две авиационные ракеты.

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ПВО работала в девяти регионах. Об отражении очередной массированной атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, в ночь на 29 августа 2024 года россияне ударили по Украине тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ. С этого же направления военные преступники запустили еще две ракеты, тип которых устанавливается. Кроме этого, враг применил 74 дрона типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск (РФ).

Всего агрессор применил 79 средств воздушного нападения. К его отражению привлекались авиация, зенитные ракетные войска, РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 "Шахедов". Еще 14 ударных БПЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в рамках Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.

"Шахедаи" оккупанты атаковали Киев: падение обломков произошло в трех районах столицы – есть некоторые повреждения, но без пострадавших. В Киевской области падение обломков БПЛА зафиксировали за пределами населенных пунктов на открытых участках местности: в трех районах они повлекли за собой пожары травяного настила, в одном частном доме выбило окна.

В Черкассах обломки сбитой цели повлекли за собой пожар на территории частного предприятия. В Кировоградской области вражеский БПЛА ликвидировали над Александрийским районом – обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщал OBOZ.UA, во время комбинированной атаки РФ на Украину 26 августа и не менее массированной атаки 27 августа силы ПВО сбили в общем 159 "Шахедов". Тогда же защитники неба обезвредили около 107 российских ракет разного типа.

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