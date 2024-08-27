Силы ПВО отразили еще одну массированную атаку РФ: над Украиной уничтожены пять ракет и 60 'Шахедов'

Защитники неба Украины в течение ночи и утра 27 августа отразили очередную массированную воздушную атаку РФ. Над разными регионами было уничтожено пять ракет и 60 дронов-камикадзе типа Shahed.

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Это был второй комбинированный вражеский обстрел за последние двое суток, на этот раз агрессор применил 91 средство нападения. О результатах работы ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Подсчитано, что оккупанты нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными БПЛА, в частности:

– тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (из самолетов МиГ-31К в воздушном пространстве Липецкой области РФ);

– баллистической ракетой "Искандер-М" (из временно оккупированного Крыма);

– крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл. РФ);

– пятью крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. РФ.);

– 81 ударным дроном типа Shahed-131/136 (из Ейска и Курской обл. РФ).

По состоянию на 09:00 были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 "Шахедов". Еще десять вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно, упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью. Кроме них, около десяти дронов в 09:40 еще находились в воздушном пространстве Украины, по ним продолжалась боевая работа.

К отражению воздушного нападения РФ привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны. ПВО работала в 16 регионах страны: Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях

По данным ОВА, ночью РФ массированно атаковала Хмельницкую область : в результате обстрела возникло возгорание двух частных домов, пострадал мужчина.

Российские дроны и ракеты сбили на Киевщине: из-за падения обломков возникло несколько возгораний травы и лесной подстилки в пределах столицыи нескольких громад области.

Шесть вражеских БПЛА сбили на Черкасщине, четыре – на Днепропетровщине. Также были сбития на Ривненщине – во время падения обломки повредили линию электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа силы ПВО отразили самую массированную воздушную атаку России на Украину за время полномасштабной войны. В течение ночи и утра защитники неба уничтожили 201 из всех 236 вражеских целей, в том числе 127 ракет разного типа и рекордные 99 "Шахедов".

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