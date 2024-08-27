В Киеве во время тревоги прогремели взрывы

В Киеве утром 27 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за очередной комбинированной российской атаки. Предварительно, на подступах к городу уничтожали вражеские цели.

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Об угрозе ударов после 05:00 предупредили в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что ракета летела в направлении столицы с востока.

"Киев, левый берег. Может быть громко!", "Повторные взрывы. Киев! Будьте в укрытиях! Еще ракеты", – также писали мониторинговые каналы.

Воздушные цели фиксировали в Киевской области и за ее пределами. В КГВА подчеркнули, что в столичном регионе работают силы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной атаки РФ на Украину 26 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Киевщине было поражено примерно полтора десятка ракет и около десятка ударных дронов. Обломки БПЛА упали на Обуховскую трассу – возник пожар авто, пострадал мужчина.

При этом в Киевской области в результате этого вражеского нападения были повреждены энергообъекты и частные дома. Несколько человек пострадали, среди них – младенец.

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