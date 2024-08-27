Оккупанты атаковали Хмельнитчину, горели дома: пострадал мужчина

В ночь на 27 августа российская террористическая армия массировано атаковала Хмельницкую область. В результате обстрела возникло возгорание двух частных домов.

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Ранение получил мужчина, проживающий в поврежденном доме. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Во время воздушной тревоги на территории Хмельницкой области силы противовоздушной обороны уничтожили 8 вражеских целей. На месте падения обломков работают все соответствующие службы.

Также в ОВА сообщили, что в результате атаки возникло возгорание двух частных домов. Один мирный житель получил ранения.

По состоянию на утро 27 августа в Хмельницкой области полностью восстановлено электроснабжение, в населенных пунктах, где оно исчезло после массированной атаки. Однако из-за тяжелой ситуации в энергосистеме применяются графики почасовых отключений.

Напомним, утром 27 августа взрывы прогремели в Киеве: из-за падения обломков возникли пожары.

Ранее сообщалось, что утром 26 августа РФ совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "шахедов" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

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