В Черкассах в результате вражеской атаки вспыхнул пожар: на месте работают оперативные службы

Утром 29 августа в Черкассах во время воздушной тревоги вспыхнул пожар на территории предприятия. Туда упали обломки сбитого российского дрона.

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Информации о пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Табурец.

По его словам, остатками вражеской цели задело одно из частных предприятий областного центра. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Также на месте находятся оперативные службы.

Чиновник призвал жителей позаботиться о безопасности, ведь угроза атаки ударных БПЛА в Черкасской области остается.

"Сохраняйте информационную тишину", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа во время вражеской атаки на Черкасщине российская ракета упала на открытой территории в пределах областного центра, что привело к возгоранию древесины. Обломками были повреждены близлежащие постройки частных предприятий, окна в магазине и несколько автомобилей.

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