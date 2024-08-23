Оккупанты ночью атаковали Черкассы, ракета упала на открытую территорию: произошел пожар

В ночь на 23 августа российские оккупационные войска атаковали Черкасщину. В области работали силы противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, ракета упала на открытой территории в пределах областного центра, что привело к возгоранию древесины. Пожар оперативно ликвидирован. Обломками ракеты были повреждены близлежащие постройки частных предприятий, окна в магазине и несколько автомобилей.

Также в Черкасском районе был уничтожен "Шахед" без последствий. Обследование территории продолжается.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 23 августа обезвредили в небе над рядом регионов 14 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В то же время враг атаковал страну и баллистикой.

Напомним, что страна-агрессор РФ в ночь с 22 на 23 августа в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские объекты. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в течение четверга, 22 августа, 88 раз обстреляла пограничные общины в Сумской области. В Эсманской общине в результате обстрела FPV-дроном погибли два человека, еще одно гражданское лицо получило ранения.

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