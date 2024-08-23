Россия ударила по Украине баллистикой и запустила 16 'Шахедов': сбито 14 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 23 августа обезвредили в небе над рядом регионов 14 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Остальные два беспилотника были "потеряны".

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В то же время враг атаковал страну и баллистикой. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, а 16 ударных БПЛА – из Ейска и Курска (РФ).

В результате противовоздушного боя авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны сбили 14 "Шахедов".

"Еще два – локационно потеряны, информация о разрушениях не поступала", – сообщил Олещук.

Он добавил, что противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

"Спасибо за боевую работу! С Днем Государственного флага Украины!" – подчеркнул командующий Воздушными силами ВСУ.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о падении ночью российской ракеты на открытую территорию в пределах Черкасс. В результате воспламенилась древесина, которая там хранилась. Пожар оперативно ликвидировали. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей. Также в Черкасском районе ночью уничтожили "Шахед " – без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 22 августа, оккупанты запустили 10 "Шахедов", большинством атаковав позиции ВСУ на пограничье Харьковщины. Силы ПВО сбили два дрона, еще два были локационно потеряны (упали самостоятельно). А ракеты, которые параллельно запустил враг, не достигли желаемых для него целей.

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