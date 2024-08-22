Россия атаковала 'Шахедами' позиции ВСУ на Харьковщине: ПВО сбила две цели, несколько дронов упали сами

Страна-агрессор Россия в ночь на 22 августа атаковала Украину десятком дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 и несколькими ракетами. Защитники неба сбили два БПЛА, а большинство вражеских ракеты не достигло своих целей.

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Были поражены позиции Сил обороны на Харьковщине: без жертв. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты запустили десять "Шахедов" из Курского направления, большинством из которых атаковали позиции наших защитников на прифронтовых территориях Харьковщины.

Кроме того, враг применил противорадиолокационные ракеты Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и две баллистические ракеты "Искандер-М" из Белгородской области и временно оккупированного Крыма.

Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты два ударных БПЛА, еще два – локационно потеряны (отмечается, что они упали самостоятельно).

"В результате активного противодействия, большинство вражеских ракет не достигло целей. Предварительно, обошлось без жертв и серьезных последствий", – добавил генерал-лейтенант Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью, 21 августа, Россия устроила комбинированную атаку на Украину, применив две баллистические, одну авиационную ракету и 69 "Шахедов". Силы ПВО сбили Х-59 и полсотни ударных дронов, еще 16 беспилотников были локационно потеряны.

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