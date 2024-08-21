Россия устроила комбинированную атаку на Украину, ПВО сбили 1 ракету и 50 "Шахедов", – Олещук

В ночь на 21 августа российская армия устроила комбинированную атаку на Украину – враг запускал ударные БПЛА и ракеты разного типа. Украинские силы и средства противовоздушной обороны обезвредили 1 авиационную ракету и 50 "Шахедов".

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Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, в целом враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области и 69 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков – Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск РФ.

Командующий ВС ВСУ уточнил, что воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Воздушные цели удалось приземлить в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

"Еще 16 вражеских БПЛА локационно потеряно – предположительно упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия. Информация уточняется", – добавил Олещук.

По данным Воздушных сил, один из вражеских дронов пересек государственную границу с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БПЛА вернулся "домой" – в Белгородскую область.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что враг атаковал область на рассвете.

"К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Еще раз призываю всех не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и близких", – написала чиновница.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что более девяти часов подряд в области продолжалась тревога. По предварительной информации, силы ПВО уничтожили 7 вражеских БПЛА.

"Только в одном случае мы имели возгорание сухой травы – оно ликвидировано. В остальном – без последствий. Обследование территории продолжается", – отметил глава ОВА.

Напомним, ночью и утром 20 августа Россия также совершила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и авиационные ракеты. Большинство целей было уничтожено, в результате российских обстрелов в Тернополе вспыхнул пожар на промышленном объекте, из-за которого людям посоветовали не выходить на улицу.

Защитники неба обезвредили всего 28 средств воздушного нападения, кроме двух баллистических ракет и "Шахеда".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 9627 ракет, из них силы ПВО уничтожили 2857. Из 13 997 дронов ликвидировано было 9792. По гражданским объектам прилетело 5197 вражеских ракет и 1022 дрона. По военным – 1998 ракет и 3697 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что ключевым аспектом противодействия ракетным обстрелам Украины является уменьшение возможности авиации наносить удары. Этого можно добиться путем ударов по российским аэродромам и заводам, привлеченным к масштабированию вооружения, запчастей к самолетам и т.д.

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