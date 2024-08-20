В части Украины объявляли тревогу из-за ракетной угрозы: в Киеве раздались взрывы
Утром во вторник, 20 августа, Россия произвела обстрел по Украине, используя крылатые ракеты. Вслед за сиренами об угрозе вражеских ударов несколько взрывов раздалось в Киеве.
Воздушная тревога была объявлена в ряде северных и центральных регионов. Об опасности сообщили в ВС ВСУ и местных администрациях.
"Киевская, Черниговская, Полтавская, Житомирская области – ракетная опасность!" – известили в Воздушных силах в 05:55.
Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в области, на подступах к Киеву работает противовоздушная оборона.
"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Направляйтесь к укрытиям!" – заявил он.
По предварительным данным мониторинговых каналов, две крылатые ракеты (вероятно, "Искандер-М") были запущены из района Курской области РФ в направлении Киевщины.
Через 20 минут после сирены воздушную тревогу в указанных областях отменили. О типе ракет, которые применила РФ, позже скажут в Воздушных силах ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 августа в Украине объявляли тревогу из-за дроновой российской атаки. Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов", которые двигались в западном направлении.
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