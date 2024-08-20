В части Украины объявляли тревогу из-за ракетной угрозы: в Киеве раздались взрывы

Утром во вторник, 20 августа, Россия произвела обстрел по Украине, используя крылатые ракеты. Вслед за сиренами об угрозе вражеских ударов несколько взрывов раздалось в Киеве.

Видео дня

Воздушная тревога была объявлена в ряде северных и центральных регионов. Об опасности сообщили в ВС ВСУ и местных администрациях.

"Киевская, Черниговская, Полтавская, Житомирская области – ракетная опасность!" – известили в Воздушных силах в 05:55.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в области, на подступах к Киеву работает противовоздушная оборона.

"Внимание! Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Направляйтесь к укрытиям!" – заявил он.

По предварительным данным мониторинговых каналов, две крылатые ракеты (вероятно, "Искандер-М") были запущены из района Курской области РФ в направлении Киевщины.

Через 20 минут после сирены воздушную тревогу в указанных областях отменили. О типе ракет, которые применила РФ, позже скажут в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 августа в Украине объявляли тревогу из-за дроновой российской атаки. Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов", которые двигались в западном направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!