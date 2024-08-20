Россия ночью запустила по Украине дроны, баллистику и крылатые ракеты: сбиты 28 воздушных целей

Защитники неба Украины во время российских атак ночью и утром 20 августа сбили 28 вражеских целей. Речь идет о 25 дронах-камикадзе типа Shahed-131/136 и трех ракетах.

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Россия же применила больше средств нападения, в частности баллистику. Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Так, оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ, крылатую ракету "Искандер-К" – из Брянской области, управляемые авиационные ракеты Х-59 – из воздушного пространства Курской области РФ и временно оккупированных районов Запорожья. Кроме этого, враг атаковал 26 ударными дронами (районы пусков – российские города Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск).

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей.

В частности, "Искандер-К", две Х-59, 25 "Шахедов" защитники обезвредили в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Отмечается, что крылату ракету во время утренней воздушной тревоги было уничтожено на подступах к Киеву: для столицы обошлось без пострадавших и разрушений.

В Тернопольской ОВА сообщили, что "о ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги", расскажут позже. Известно лишь, что там был пожар, на месте работали спасатели ГСЧС и полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 августа силы ПВО уничтожили все 11 "Шахедов", которыми Россия атаковала Украину. Противовоздушная оборона работала в восьми регионах.

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