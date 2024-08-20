Оккупанты пытались атаковать Киев дронами и 'Искандерами-К': ракеты уничтожили на подступах к столице

Страна-агрессор Россия 20 августа совершила комбинированную атаку на Киев, ночью запустив "Шахеды", а утром – крылатые ракеты. Однако силы ПВО сбили вражеские цели еще на подступах к городу.

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В столице обошлось без разрушений и пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, ночью защитники неба сбили все российские дроны-камикадзе, которые фиксировались на подступах к столице. Воздушная тревога утром (41-я для Киева с начала августа) тоже была связана с угрозой вражеского обстрела, но уже крылатыми ракетами.

По предварительной информации, с северного направления оккупанты направили на столицу Украины, вероятно, "Искандеры-К".

"Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце! Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу", – сообщил начальник КГВА.

Он добавил, что по состоянию на утро не сообщалось о каких-либо повреждениях или пострадавших в столице. Данные оперативной сводки обновляются.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа Россия совершила подобную атаку на Киевщину, сначала "Шахедами", а затем баллистическими и крылатыми ракетами. Вражеские цели, летевшие в сторону столицы, защитники неба сбили: в области обломки ракет разрушили два и повредили 16 домов.

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