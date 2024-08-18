В Киеве раздались взрывы во время тревоги из-за пусков Россией баллистики: работала ПВО

Страна-агрессор Россия утром 18 августа на фоне дроновой атаки по Украине запустила также баллистические ракеты. Вслед за уведомлением о движении нескольких скоростных целей взрывы прогремели в Киеве.

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Об угрозе сообщили Воздушные силы ВСУ. В областной военной администрации и КГВА отметили, что в регионе работает ПВО, и призвали граждан позаботиться о безопасности.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников", – заявили в ОВА.

В Киевской городской военной администрации добавили, что защитники неба работают над отражением вражеских целей на подступах к Киеву.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что для Киевщины тревогу объявили в полпятого утра в воскресенье. Сначала сообщалось об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Первые "Шахеды" в воздушном пространстве страны фиксировали около 02:00. Часть дронов двигалась на Сумщине, Полтавщине, Черниговщине и Кировоградщине. Отбой ракетной и дроновой угрозы для регионов был объявлен после 05:40.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа: они оказались под завалами дома. Еще три мирных жителя пострадали.

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