Над Киевщиной с утра отбили уже вторую ракетную атаку врага: подробности от КГВА

Защитники неба Украине утром 18 августа отразили вторую подряд российскую ракетную атаку на Киевщину. Вражеские цели снова сбили на подступах к столице, последствия еще уточняются.

Видео дня

Предварительно, военные преступники из РФ применили для ударов "Искандеры". Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, через два часа после попытки нанести баллистический удар, примерно в 07:00 враг атаковал Киев уже крылатыми ракетами.

Вероятно, это был тип вооружения типа "Искандер-К". После длительных сложных маневров по территории нескольких областей, российские ракеты пытались нанести удары с южного направления. Однако силами и средствами ПВО все враждебные цели были уничтожены.

Отмечается, что для Киева атака прошла без разрушений и пострадавших.

"Благодарим воинов противовоздушной обороны за надежную защиту! Но не забываем, что наша собственная защита зависит во многом от нас самих. А именно от соблюдения правил поведения при угрозах – всегда находиться в укрытиях!" – подчеркнул начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Александр Коваленко Коваленко заявил: хоть враг и готовит удар на День Независимости Украины, "апокалипсис" за наступление на Курскую область РФ, о котором говорят в сети, отменяется. Он назвал, сколько Россия накопила ракет и следует ли ожидать от нее "акта возмездия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!