Силы ПВО уничтожили все дроны, две баллистические и три крылатых ракеты во время атаки РФ на Украину

Во время ночной атаки РФ 18 августа защитники неба Украины уничтожили все восемь дронов-камикадзе типа Shahed-131/36. А под утро обезвредили две баллистические и три крылатых российских ракеты, в том числе на подступах к Киеву.

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Враг в общем применил 16 средств воздушного нападения. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, агрессор атаковал нашу страну баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей РФ, крылатыми и управляемыми авиаракетами, а также ударными БПЛА – из Курской области РФ. Установлено, что это были:

– баллистическая ракета "Искандер-М";

– две баллистические ракеты KN-23 (северокорейского производства);

– две управляемые авиационные ракеты Х-59;

– три крылатые ракеты (тип уточняется);

– восемь ударных БПЛА типа "Shahed-131/136.

В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей. В частности, защитники неба обезвредили обе баллистические ракеты KN-23, три крылатых ракеты и все восемь "Шахедов".

"Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно, без человеческих потерь и пострадавших. Всем спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – добавил командующий ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в это утро, 18 августа, Россия пыталась дважды нанести ракетные удары по Киевщине. Сначала оккупанты запустили баллистику, а затем крылатые ракеты – все целые защитники неба сбили.

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