Защитники неба сбили все 11 'Шахедов', которыми ночью атаковала Россия

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 19 августа обезвредили в небе все 11 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. ПВО работала в восьми регионах.

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Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. По его словам, российские оккупанты запустили БПЛА с Курского направления и Приморско-Ахтарска (РФ).

Вражескую атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения, авиация и средства РЭБ Воздушных сил.

Совместными усилиями защитники неба уничтожили все российские дроны в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки ночью и утром 18 августа силы ПВО сбили пять ракет, в том числе баллистические и крылатые, а также все восемь "Шахедов". Остальные три ракеты, не попавшие в статистику уничтоженных, не достигли желаемых врагом целей.

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