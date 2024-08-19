По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" сразу с двух направлений

Вечером 19 августа по Украине начала распространяться воздушная тревога. Она связана с угрозой атак российских дронов-камикадзе "Шахед" иранской разработки.

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Около 21:35 БПЛА нарушили наше воздушное пространство с севера, залетев в Сумскую область. Примерно 10 минут спустя "Шахеды" появились с юга – их засекли на Херсонщине. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины в официальном Telegram-канале.

По состоянию на 22:10 красными на карте тревог были Херсонская, Николаевская, Сумская, Полтавская, Харьковская области.

По мере того, как продолжалось движение дронов-камикадзе, все больше регионов объявляли тревогу.

В 22:55 вражеские "Шахеды" угрожали Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской областям.

Беспилотники двигались несколькими группами. Те, которые враг запустил с севера, взяли западный курс. Дроны с южного направления пролетали Херсонщину и Николаевщину, после чего направлялись на северо-запад.

Призываем не игнорировать предупреждения военных! Спуститесь в укрытия либо найдите для себя другое безопасное место, если в вашем населенном пункте прозвучала сирена.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 августа Россия осуществила перемещение стратегической авиации. С аэродрома базирования вылетело шесть вражеских бомбардировщиков Ту-95МС, они совершили имитационные пуски без применения реальных ракет.

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