Больше всего "Калибров" и Х-101: в Генштабе предоставили полную статистику сбитых вражеских ракет за всю войну
За время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 9627 ракет, из них силы ПВО уничтожили 2857. Из 13997 дронов ликвидировано было 9792.
По гражданским объектам прилетело 5197 вражеских ракет и 1022 дрона. По военным – 1998 ракет и 3697 дронов. Об этом 20 августа сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей. Он транслировался в эфире национального телемарафона.
Согласно статистике Генерального штаба ВСУ, с 24.02.22 Силами обороны Украины было в целом уничтожено среди применяемых РФ средств поражения:
– аэробалистические ракеты Х47м2 "Кинжал" – 28/111 (процент сбития 25,23%);
– крылатые ракеты 3м14 "Калибр" – 443/894 (49,55%);
– крылатые ракеты Х-101/55 – 1441/1846 (78,06%);
– сверхзвуковые крылатые ракеты 3м55 "Оникс" – 12/211 (5,69%);
– крылатые ракеты Р-500 (9м728) "Искандер К" – 76/202 (37,62%);
– крылатые ракеты Х35 – 1/15 (6,67%);
– сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 – 2/362 (0,55%);
– баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23 – 58/1300 (4,31%);
– гиперзвуковые крылатые ракеты 3м22 "Циркон" – 2/6 (33,33%);
– баллистические ракеты "Точка-У" – 6/68 (8,82%);
– управляемые авиационные ракеты Х-25/29/31/35/58/59/69 – 343/1547 (22,17%);
– зенитно управляемые ракеты С-300/400 – 19/3008 (0,63%);
– другие ракеты – 0/57 (0,00%);
– БПЛА "Шахед"/"Ланцет" – 8836/13315 (66,36%);
– другие БПЛА – 438/682 (63,93%).
Отметим: эта статистика охватывает довольно значительный период, в том числе время, когда Украина опиралась на возможности только советских комплексов, ощущала острую нехватку зенитных ракет и лишь налаживала ПВО для защиты неба от российских атак.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки намерены нарастить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM. Они могут применяться истребителями F-16, которые с недавнего времени находятся на вооружении Украины.
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