Россия не остановится: авиаэксперт Храпчинский назвал ключевой фактор противодействия ракетным обстрелам Украины

Ключевым аспектом противодействия ракетным обстрелам Украины является уменьшение возможности как стратегической, так и тактической авиации наносить удары. Этого можно добиться путем ударов по российским аэродромам и заводам, которые вовлечены в масштабирование вооружения, запчастей к самолетам и т.д.

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Об этом рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в новом выпуске OBOZ.TALK. Он отметил, что Россия уменьшила активность работы по стратегической авиации, запуски ракет происходят в небольшом количестве.

"Сейчас враг активнее работает баллистическими ракетами. И это понятно, потому что защиту против баллистических ракет действительно надо увеличивать в Украине. Надо увеличивать такие системы противодействия, как Patriot, SAMP/T", – отметил специалист.

Он отметил, что оккупанты пытаются истощить наши силы ПВО.

"Мы видим это даже по работе. Они запускают сначала корейские, потом запускают "Шахеды", потом идут "Искандеры" и под утро крылатые ракеты. Даже из тех же самых стратегических авиаций, но в малом количестве", – объяснил Храпчинский.

По его словам, главная задача сейчас – противодействовать, защитить, создать мощную систему ПВО.

"Главным фактором является разрешение на использование западных образцов вооружения по территории РФ. Потому что ключевым аспектом является сейчас уменьшение возможностей как стратегической, так и тактической авиации наносить удары по Украине. Это можно путем ударов по российским аэродромам, по российским заводам, вовлеченным в масштабирование орудий для убийства, то есть для оружия, для ремонта самолетов и так далее", – отметил авиаэксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи. Поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

– В США намерены нарастить производство крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM. Они могут применяться истребителями F-16, недавно находящимися на вооружении Украины.

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