Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в Херсонской области: есть пострадавший

24 сентября российские оккупационные войска снова совершили атаку на Херсонщину с помощью БПЛА. В результате атаки в селе Понятовка пострадал местный житель.

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Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 61-летнего мужчину примерно в пять утра.

У потерпевшего диагностировали взрывную травму, а также множественные обломочные ранения живота и ноги. Мужчина находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 23 сентября сбросили с дрона взрывчатку на скорую помощь в Херсонской области. В результате атаки пострадали двое гражданских.

Напомним, что российские оккупанты с самого утра 22 сентября атаковали Херсон. С БПЛА они несколько раз сбрасывали взрывчатку на гражданских. Пострадали не менее пяти человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 22 сентября, российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения. Враг применил предварительно ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).