Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на скорую помощь в Херсонской области: есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска утром 23 сентября сбросили с дрона взрывчатку на скорую помощь в Херсонской области. В результате атаки пострадали двое гражданских.

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Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура. Под руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 23 сентября 2024 года около 6:20 российские военные сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль скорой помощи, следовавший по вызову в Херсонском районе. В результате пострадали водитель и фельдшер, оба были госпитализированы. Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами документируют последствия вражеской атаки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты с самого утра 22 сентября атаковали Херсон. С БпЛА они несколько раз сбрасывали взрывчатку на гражданских. Пострадали не менее пяти человек.

Напомним, что в воскресенье, 22 сентября, российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три человека получили ранения. Враг применил предварительно ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Как сообщал OBOZ.UA, 21 сентября оккупанты обстреляли три района в Донецкой области – Краматорский, Покровский и Волновахский. В результате атаки один человек погиб, еще семь ранены.