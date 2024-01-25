Оккупанты штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Херсонщины, за сутки на фронте произошло 58 столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает применять в Украине тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Войска РФ наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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В течение суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. Враг пытался наступать на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 25 января.

Российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершили 121 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Также враг нанес очередной авиационный удар, применив 14 дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 11 вражеских БПЛА.

Под авиационным ударом были Земляной Яр, Зибино, Красное Первое, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Предтечино, Семеновка, Авдеевка, Северное, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника недалеко от Васюкивки, Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Напомним, российские оккупанты вечером 24 января атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. После атаки россиян возник пожар в многоэтажке, также горело складское помещение. В результате обстрела пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России проводят пробные атаки с применением ракет и ударных дронов, пытаясь найти слабые места в системе противовоздушной обороны Украины.