Оккупанты снизили темпы наступления на Бахмутском направлении, но пытаются 'дожать' Ивановское, – военный

Российские оккупационные войска за последние несколько дней снизили свой наступательный порыв на линии Бахмутского направления фронта. Однако не повсюду: враг продолжает активные атаки в районе Ивановского, что перед Часовым Яром.

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Там оккупанты пытаются продвигаться метр за метром. О ситуации рассказал в эфире телемарафона заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

"Для них каждый незначительный успех важен, ведь надо о чем-то докладывать командованию. Не всегда понятно, чему они радуются, ведь несут огромные потери, чтобы завладеть одной позицией, которая может выглядеть как три лисьих норы в посадке", – отметил военный.

Он говорит, что сейчас враг решил "дожать" Ивановское, чтобы продвинуться поближе к Часовому Яру с юга и выйти к каналу Северский Донец-Донбасс.

"Суперглобальные задачи принципиально невыполнимы, поэтому они от них отказались и пытаются добиться хотя бы локального успеха", – объяснил военнослужащий.

В целом же, по его словам, на Бахмутском направлении прекратились вражеские атаки в том формате, в котором они были раньше. Там не наблюдаются колонны военной техники, которые выезжали непосредственно из Бахмута. Есть лишь единичные передвижения личного состава ВС РФ и попытка произвести замену на позициях, усилить их.

"Однако наступлений и штурмов, как были раньше, сейчас не наблюдаем", – подчеркнул Алексей Тарасенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе города Часов Яр на Донетчине враг проводит наступательные действия, привлекая большое количество личного состава. Также оккупанты имеют преимущество в количестве военной техники, еще один из их мощных инструментов войны – КАБы.

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