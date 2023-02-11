Оккупанты нанесли удары по Харькову, есть три прилета: поврежден инфраструктурный объект

Вечером в субботу, 11 февраля, российские оккупационные войска снова атаковали Харьковщину. В областном центре прогремело несколько взрывов, подтверждены три прилета вражеских ракет.

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Об обстреле сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. Он призвал людей не покидать укрытия.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по Харькову, по предварительным данным, снова били ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется.

А Синегубов добавил, что сейчас известно о трех попаданиях ракет в городе. В результате обстрела поврежден один из инфраструктурных объектов.

В сети опубликовали видео, на котором слышно, как после одного из взрывов на машинах сработала сигнализация.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 10 февраля войска РФ ударили ракетами по Харькову. В городе раздалось не менее 10 взрывов, в некоторых районах зафиксированы перебои с электроэнергией.

– После этого около 10 часов утра российские кафиры нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова. В результате очередного преступления россиян пострадали восемь человек.

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