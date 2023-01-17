Оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донбасса, а на части Херсонщины остановили трансляцию украинского ТВ – Генштаб

Защитники Украины накануне отбили атаки войск РФ в районах более 20 населенных пунктов Донбасса. Наши воины устроили очередную "бавовну" на вражеских складах, пунктах управления, базах сосредоточения живой силы и техники, что нанесло захватчикам новые потери.

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Российские же военные преступники на 328-е сутки войны сосредотачиваются на захвате Донецкой области, на временно оккупированных территориях продолжают репрессии относительно мирного населения. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 января.

За прошедшие сутки агрессор нанес два ракетных и семь авиаударов и произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения. Украинцев предупреждают о высокой опасности дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории нашей страны.

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако подразделения Сил обороны отбили его атаки в районах более двух десятков н. п., среди которых: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа на Донетчине.

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