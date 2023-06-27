Оккупанты сузили наступательные усилия до трех направлений: ВСУ отбили 10 вражеских атак – Генштаб

Российские оккупационные войска сузили наступательные усилия к трем направлениям. Речь идет о Лиманском, Бахмутском и Марьинском.

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За последние сутки Вооруженные силы Украины отразили 10 вражеских атак. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 27 июня 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Здесь враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Заречье, Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы оккупантов также подверглись более 20 населенным пунктам. Среди них – Масютовка, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики из артиллерии накрыли более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении путинская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского.

От обстрелов захватчиков пострадали районы более 15 населённых пунктов. В частности, под огонь попали Васюкивка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Обстреляны, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты проводили наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имели. Противник также нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Ильинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты также пытались наступать в направлении села Ровнополь. Удачи не имели. Однако враг нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских защитников. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Пострадали Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов, Павловка Запорожской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

При этом российские оккупационные войска ежедневно несут потери. В здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, которое находится в Новомихайловке Херсонской области, было доставлено около 50 раненых оккупантов.

Также противник продолжает переоборудовать гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области, оккупанты превратили в еще один военный госпиталь. Туда постоянно подвозят раненых захватчиков.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Ровнополь, выровняв так называемое Времевское выступление на стыке Донецкой и Запорожской областей. Всего известно об увольнении уже восьми населенных пунктов.

Более того, несколько дней назад командующий ОСГО "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ освободили территории под Красногоровкой, захваченные Россией в 2014 году. Это первый случай деоккупации после начала полномасштабного вторжения РФ территорий, не подконтрольных украинскому правительству более 9 лет.