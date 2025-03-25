Оккупанты теперь без связи, техники и покоя: пограничники рассказали об удачной "охоте" на Краматорском направлении. Видео
Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины нанесли значительные потери военной техники оккупантам на Краматорском направлении. В результате ударов украинских БПЛА уничтожена российская система РЭБ "Житель", пушки, авто, бронетехника, склады БК и топлива врага.
Боевую работу выполнили пограничники подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс", сообщили 25 марта в ГПСУ. Также было опубликовано видео мощных ударов.
"Оккупанты на Донетчине теперь без связи, техники и покоя", – говорится в публикации.
В Госпогранслужбе рассказали, что за неделю пограничники РУБпАК "Феникс" на Краматорском направлении уничтожили:
– РЭБ "Житель";
– пушку;
– гаубицу "Мста-Б";
– девять грузовиков;
– две бронемашины;
– два авто;
– два склада БК;
– два склада горючего;
– российский дрон.
Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники отминусовали около 1180 российских оккупантов и 303 единицы военной техники и вооружения ВС РФ. С начала полномасштабного вторжения потери армии России достигли около 905 940 человек.
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