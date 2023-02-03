Оккупанты цинично похвастались открытием в разрушенном Северодонецке ''пункта обогрева'': город до сих пор живет без света и отопления. Видео

В оккупированном Северодонецке Луганской области захватчики открыли первый пункт обогрева. В городе, который оккупанты разрушили, превратив в город-призрак, оставив людей выживать без тепла и света, да еще и заминировав его по периметру, изверги устроили циничный пиар.

Видео дня

В российских пабликах обнародовали видео, в котором оккупанты кичатся, что открыли первый мобильный пункт обогрева в Северодонецке практически в конце зимы. Они по-фарисейски рассказывают о "заботе", которой "обогрели" жителей города. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты так называемой ЛНР рассказали, что пункт обогрева будет работать ежедневно с 08:00 до 18:00 По их словам, здесь жители Северодонецка могут согреться, попить горячий чай или кофе.

Оккупанты еще с декабря обещают установить в городе такие пункты и только сейчас смогли один.

"В скором времени планируется размещение на территории города дополнительных пунктов", – говорится в видео.

О том, сколько они планируют еще открыть таких "пунктов обогрева" – ничего не говорят. Пока показали только один.

Вместо того чтобы восстановить отопление в квартирах, оккупанты пиарятся на теме "прибежища" замерзших жителей.

Пропагандисты рассказали, что в первый день пункт посетили более 100 человек. Однако на кадрах видны лишь несколько женщин, которые орут какую-то русскую песню, и нескольких перепуганных детей, которым дали чай – мальчика с дедушкой и девочку с мамой.

Девочка нарисовала рисунок и подписала его: "Спасибо за чай".

Такое спасибо оккупантам на фоне разрушенных ими же домов выглядит жутко.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупированный Северодонецк выживает без тепла и света, захватчики заминировали город по периметру.

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