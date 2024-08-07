Оккупанты убили двоих мужчин в Запорожье: область обстреляли 564 раза. Фото

В течение суток оккупационные войска произвели 564 обстрела по 9 населенным пунктам Запорожской области. Так, в результате российской атаки на Пологовский район Запорожской области погибли два человека, еще один человек получил ранения.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Всего в результате вражеских обстрелов в области поступило 14 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Так, войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Гуляйполю и Долинке.

336 вражеских беспилотных летательных аппаратов разной модификации атаковали Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку.

Враг совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Малой Токмачке и Роботиному.

212 артиллерийских обстрелов оккупанты нанесли по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации 6 августа запустили авиационные бомбы по селу Долинка Воздвиженской объединенной территориальной громады Пологовского района Запорожской области. Вражеская атака убила двух мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в 6 августа оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. В результате вражеского обстрела получил повреждение, а затем вспыхнул жилой дом.

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