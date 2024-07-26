Оккупанты учат мариупольских детей убивать и разжигают культ войны: в сети рассказали о преступлении врага. Видео

Оккупанты продолжают милитаризацию детей на оккупированных территориях. Так, в своих летних лагерях они учат мариупольских детей стрелять и убивать.

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Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского городского совета. Россияне максимально пытаются привлечь детей к так называемым "патриотическим" центрам, которые активно распространяют на оккупированных территориях.

В частности, уже 600 детей в Мариупольском и Волновахском районах заставили вступить в "юнармию". В течение двух лет центры этого движения функционируют на базе мариупольских школ №26 и 7. Теперь школьников отправляют в летние лагеря, где вместо отдыха и развития они изучают тактику боя, разборки и сборки оружия.

В Центре национального сопротивления также сообщили, что с 1 сентября оккупанты вводят в школах обязательную военную подготовку в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Отечества". Основным элементом новой программы будет обязательное 5-дневное военное собрание детей.

Таким образом, оккупанты пытаются насадить молодёжи ненависть и культ войны, сделать их более лояльными к российским захватчикам, а затем привлечь в свои силовые структуры и оккупационные войска, чтобы они воевали против своих украинских сограждан.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) враг открыл пропагандистский центр "Маяк". Он расположен в одном из детских лагерей города. Его основная цель – обеспечить круглогодичную промывку мозгов молодежи с оккупированных территорий через различные "образовательные программы", семинары, форумы и конференции.

Ранее в сети показали город Бердянск, который находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. Согласно свежим кадрам, популярный курорт на побережье Азовского моря переживает трудные времена.

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