В Бердянске оккупанты открыли пропагандистский центр на базе детского лагеря. Фотофакт

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) враг открыл пропагандистский центр "Маяк". Он базируется в одном из детских лагерей города.

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Об этом в Telegram-канале сообщила глава Бердянской ОВА Виктория Галицина. Она также опубликовала фотоподтверждение данного факта.

"Накануне во временно оккупированном Бердянске состоялось открытие новой ячейки российской пропаганды. Так называемого "молодежного образовательного центра 'Маяк". Его открытие состоялось даже при участии кремлевского диктатора Путина, подчеркивающего важность этого проекта для оккупационных властей", – пишет Галицина.

Этот центр создан на базе похищенного детского лагеря "Маяк", расположенного на Бердянской косе, о чем в своих материалах цинично заявляют сами оккупанты. Он позиционируется как аналог подобных центров в Крыму и России, таких как "Таврида" и "Машук". Его основная цель – обеспечить круглогодичную промывку мозгов молодежи с оккупированных территорий через различные "образовательные программы", семинары, форумы и конференции.

По словам чиновницы, особое внимание оккупанты уделяют подготовке так называемых "специалистов по работе с молодежью" – фактически пропагандистов, которые будут распространять российскую идеологию среди украинских детей и подростков. "Губернатор" Балицкий не скрывает подлинной цели "Маяка", называя его "фасадом России" и "форпостом русского мира".

Галицина подчеркивает, что создание подобных центров является частью системной политики оккупантов, направленной на уничтожение украинской идентичности и воспитание лояльного к России молодого поколения на оккупированных территориях.

Ранее в сети показали город Бердянск, который находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. Согласно свежим кадрам, популярный курорт на побережье Азовского моря переживает трудные времена.

В начале июля стало известно о том, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области двое преступников изнасиловали несовершеннолетнюю. В насилии над 12-летней девочкой оккупанты подозревают двух выходцев из Азии, завезенных в этот украинский город Россией.

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