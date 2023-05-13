Оккупанты ударами по Никополю разрушили церковь, дома и линии электропередач: есть раненный. Фото

Российские оккупанты 12 мая снова ударили по Никопольскому району на Днепропетровщине. Путинские террористы разрушили церковь, три частных дома, еще семь повреждены. Ранение получил 29-летний мирный житель.

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О последствиях террористических обстрелов Россией сообщил мэр Никополя Александр Саюк на своей странице в Facebook. По его словам, также повреждены автомобили местных жителей, газопроводы, линии электропередач и шесть хозяйственных построек.

По словам городского головы, коммунальные службы работают над восстановлением повреждений.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram уточнил, что атакой на Никополь вражеские российские войска ранили 29-летнего мужчину. Кроме того, 71-летнюю женщину спасатели освободили из поврежденного дома.

По данным областной администрации, обстрелам подверглись не только Никополь, но и Марганецкая громада в Никопольском районе.

"В общей сложности в городе разрушены 3 частных дома, еще 7 – повреждены. Разбиты и 7 хозяйственных сооружений, 1 – уничтожен. Побиты авто, заборы, линии электропередач и газопроводы. Есть разрушение церкви, админздания и магазина. Несмотря на все попытки террористов нас сломать, мы выстоим и победим", – написал Лысак.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия России в ночь на 13 мая атаковала дронами Николаев, в городе прогремели взрывы. На местах прилетов начался пожар, в частности, на первом этаже жилого дома и на предприятии.

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