Оккупанты ударили дронами по Харьковщине, есть погибший и раненые – ОВА

Войска Российской Федерации в ночь на 10 июня атаковали Харьковскую область дронами. Под удар попали Богодуховский и Купянский районы, есть один погибший и по меньшей мере один пострадавший гражданский.

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В ходе обстрела этих территорий противник использовал более 10 БПЛА. Об этом утром в субботу сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Известно, что погибшему мирному жителю было 29 лет. Также в результате дронового удара ранен 39-летний мужчина. Конкретные населенные пункты, где прогремели взрывы, Синегубов уточнять не стал.

В минувшие сутки (9 июня) оккупанты обстреливали из всех видов вооружения Харьковский, Купянский, Чугуевский, Богодуховский, Изюмский районы. Ранено по меньшей мере двух людей.

В селе Гороховатка Изюмского района ранение получил гражданский 48 лет.

В Котлярах Харьковского района ВС РФ нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю, без масштабных разрушений и пострадавших.

В селе Ивашки Богодуховского района вражеский удар повредил инкубатор.

В селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

В городе Волчанск Чугуевского района госпитализирован с ранением 63-летний мужчина.

Руководитель областной военной администрации добавил, что разминирование территории не прекращается. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 18 га и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения защитники Харьковщины надежно удерживают позиции и продолжают героически давать отпор российским оккупантам", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 10 июня противник устроил очередную комбинированную атаку по Украине.

– На Одесщине был зафиксирован прилет ракеты. Также враг запустил по региону дроны, их сбили, но фрагменты попали в жилой дом. Всего в области из-за вражеского обстрела в эту ночь три человека погибли, 29 получили ранения.

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