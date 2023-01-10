Оккупанты ударили ''Кинжалами'' по складу противокорабельных мин времен Второй мировой возле Очакова: Ким раскрыл детали

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, чем оккупанты обстреляли Очаков 9 января, и почему взрывная волна по воде дошла до облцентра. По его словам, причиной стало то, что враг дорогими ракетами ударил по законсервированному складу мин времен Второй мировой войны.

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Те очень давно были зарыты на берегу под метровым слоем бетона, однако российские военные преступники считали, что речь идет о современном БК. К сожалению, своими действиями они нанесли значительные разрушения инфраструктуре города, отметил чиновник в обращении к гражданам (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не хотели об этом говорить, но расскажу: рядом с воинской частью, куда оккупанты стреляли месяцами, был склад старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Если честно, их залили бетоном и сделали на берегу в песке такой могильник, чтобы они не взорвались. Много их там было, залили давно, но россияне почему-то решили, что там склад боеприпасов и долго туда стреляли", – объяснил Ким.

По его данным, оккупанты ударили двумя дорогими крылатыми ракетами, возможно, "Кинжалами". Те пробили слой бетона, и это привело к взрыву мин.

Мощный взрыв накануне напугал жителей не только Очакова, но и Николаева. Они были взволнованы тем, что взрывная волна дошла до областного центра, расстояние до которого по прямой от Очакова – около 50 километров.

"Единственное, что они наделали, это лишили окон и крыш полгорода Очакова, навели панику в Николаеве. К счастью, никто не пострадал", – заявил Ким относительно этого случая.

По данным Николаевской ОВА, войска РФ наносили удары по береговой полосе Очаковской общины и городу Очаков 9 января – в 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47, а также в 07:14 10 января.

В результате обстрела в 14:08 в понедельник пострадали 15 человек, среди которых двухлетний ребенок. Четыре человека были доставлены на лечение в Николаев. Предварительно, взрывной волной значительно повредило окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. В большей части города повреждены окна и крыши зданий. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах Николаевщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 9 января воины ВСУ уничтожили вражеский БПЛА на подлете к Очаковскому порту. Им оккупанты пытались вести разведку.

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