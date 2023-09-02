Оккупанты ударили по агропредприятию в Херсонской области: есть погибший и раненый. Фото

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 1 сентября, обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области. Под удар врага попала тракторная бригада на территории агропредприятия.

Видео дня

Водитель трактора в результате удара оккупантов погиб. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

Как отмечается, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один его коллега получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Внимание, фото 18+!

По данным следствия, российские военные обстреляли населенный пункт около 19:00, предварительно из артиллерии.

"Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора. Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелом российской армии повреждено автомобильный транспорт и спецтехнику.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – подчеркнула в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 сентября Россия нанесла удар по Винницкой области. Вражеская ракета "Калибр", запущенная из акватории Черного моря, попала по одному из предприятий в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!