Оккупанты ударили по авто волонтеров и жилому сектору в Донецкой области: погибла женщина, четыре человека ранены. Фото

Российские оккупационные войска утром 18 июля атаковали населенные пункты Родинское и Константиновка в Донецкой области. В результате вражеских обстрелов одна женщина погибла, еще четыре человека получили ранения.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Донецкой областной прокуратуры. отмечается, что по Родинскому оккупанты ударили дроном, а Константиновку атаковали авиабомбами.

Следователи задокументировали, что около 05:30 войска РФ прицельно ударили FPV-дроном по автомобилю волонтерской организации, представители которой занимались эвакуацией гражданских из Родинского. Ранен 42-летний водитель и еще двое местных жителей – мужчины 77 лет и 67-летнюю женщину, которых эвакуировали волонтеры.

У пострадавших диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы и осколочные ранения.

Уже через полчаса ВС РФ атаковали Константиновку "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате одного из трех осуществленных врагом авиаударов по городу в своем доме погибла 66-летняя жительница. Мужчина 64-лет, кроме минно-взрывной травмы, получил множественные осколочные ранения головы.

От атак оккупантов повреждены 16 частных домов, автотранспорт, газовод.

"При процессуальном руководстве Покровской и Константиновской окружных прокуратур начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России утром 18 июля дронами типа "Герань" нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области. Там повреждены дома, пострадали по меньшей мере четверо жителей.

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