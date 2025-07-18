Оккупанты ударили по жилому микрорайону Чугуева: есть раненые

Оккупационные войска России утром 18 июля нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области. Там повреждены дома, пострадали по меньшей мере четверо жителей.

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Детали вражеской атаки выясняются. Об этом сообщила городской голова Галина Минаева в Facebook.

По ее словам, агрессор нанес удар по одному из жилых микрорайонов города около 04:40 в пятницу.

"На этот раз есть четверо раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение", – уточнила чиновница.

Она добавила, что профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля российские войска массированно атаковали Чугуев беспилотниками, ранив 11 человек, среди которых было двое детей. В городе вспыхнул пожар, разрушениям подверглись жилые дома и другие сооружения, в том числе почтовое отделение и СТО.

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