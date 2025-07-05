РФ массированно обстреляла Чугуев: пострадали дети, разгорелись пожары. Фото

Российские войска снова массированно атаковали Харьковскую область. В Чугуеве в результате попаданий вражеских БпЛА вспыхнул пожар, разрушениям подверглись жилые дома и другие сооружения, в частности почтовое отделение и СТО: ранены 11 человек, среди которых двое детей.

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А в Купянске вражеские атаки оборвали жизнь женщины, ранения получили по меньшей мере шесть гражданских. Подробности рассказали в ГСЧС, полиции Харьковской области и Харьковской областной военной администрации.

Чугуев 5 июля оказался под массированной атакой российских БПЛА.

"Пострадали 11 человек, из них 2 ребенка. Спасатели ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города. По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные укротили пламя", – указано в сообщении ГСЧС.

Как уточнил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, пострадали 10-летний мальчик и 14-летняя девочка. Кроме повреждений почтового отделения и недействующего здания он сообщил о разрушении общежития и СТО, а также о повреждении 10 автомобилей.

К ликвидации последствий вражеской атаки в Чугуеве привлекались 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.

Ударили россияне и по Купянску и поселку Ковшаровка. На Купянщине, по данным Синегубова, повреждены 2 многоквартирных дома, школа, 2 частных дома, магазин.

Сначала было известно об одной погибшей женщине (по данным Синегубова, ей было 55 лет, по данным полиции Харьковщины – 52), а также о четырех раненых: 61-летней и 70-летней женщинах, 56-летнем и 57-летнем мужчинах. Позже в полиции региона уточнили, что пострадали шесть человек: три мужчины и три женщины.

Кроме того, по данным правоохранителей, захватчики атаковали также Изюмский район.

Напомним, в ночь на 5 июля враг вторые сутки подряд массированно атаковал Киев, оказалась под вражескими атаками и пристоличная область, где зафиксированы повреждения.

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