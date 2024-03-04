Оккупанты ударили по бараку, украинские пленные истекали кровью без помощи: выживший узник рассказал о теракте РФ в Еленовке

30-летний боевой медик "Азова" Остап Швед, выживший при взрыве в бараке для украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области и освобожденный из плена 6 мая 2023 года, рассказал про тот страшный день. Тогда, в ночь на 29 июля 2022 года, оккупанты подорвали помещение цеха в промзоне, в который накануне перевели 193 защитников "Азовстали", из которых по меньшей мере 50 погибли, а остальные получили ранения.

Швед выступил с показаниями об обстоятельствах казни наших пленных на мероприятии в Вене, организованном Медийной инициативой по правам человека в сотрудничестве с миссиями Украины, США и ЕС при ОБСЕ. Об этом сообщает "Укринформ".

"28 июля примерно в 11:00-11:20 вечера россияне выставили ракетную систему залпового огня "Град" на очень близком расстоянии от этого барака. И что важно – раньше они никогда в такой близости к колонии не выставляли ни артиллерийские системы, ни РСЗО. После того, как "Град" отработал, возле нашего барака произошел один взрыв. Дальше прошло 30-40 секунд, и в самом бараке произошло два взрыва", – вспоминает медик.

После этого барак начал гореть: наши защитники пытались выбраться из охваченного пламенем помещения, однако выход был перекрыт человеческими телами и кроватями. Пленные также начали вытаскивать раненых, но не могли достать людей, находившихся в самом конце помещения.

"После выхода из барака мы разорвали заграждение вокруг него и начали продвигаться поближе к главной территории тюрьмы. Многие бойцы были тяжело ранены с проникающими ранениями головы, грудной клетки и брюшной полости, с ампутацией рук и ног. Приблизившись к тюрьме, я подошел и попросил о возможности подтянуть тяжелораненых на свет возле въезда – там были фонари, и мы хотели оттащить туда тяжелораненых, чтобы видеть, как оказывать медицинскую помощь. Россияне, находившиеся по другую сторону забора, начали стрелять вверх и бросили светло-шумовые гранаты", – рассказал Остап.

Когда он попросил у захватчиков хоть какие-то материалы, чтобы иметь возможность оказывать помощь раненых, один из россиян бросил ему два бинта и один турникет – и это все на 74 только тяжелораненых, в общей сложности травмированных вследствие взрывов было куда больше. Наши пленные начали рвать на себе одежду и этими кусками останавливать кровотечения.

"Там мы находились где-то с половины 12 ночи и до 4 утра. В это время мы сами себе оказывали первую неотложную медицинскую помощь. Россияне дали нам лишь несколько простыней, которые мы также порвали и этим перематывали наших раненых. Многие люди умерли от того, что просто не была оказана своевременная и качественная медицинская помощь. Они просто истекли кровью", – отметил "азовец".

Приблизительно в 4:00-4:30 утра к раненым наконец-то пустили украинских военнопленных медиков, однако у них не было достаточно материалов, чтобы оказать всем качественную помощь. Людей начали сортировать по категориям: тяжело-, средне- и легко раненые. Помощь оказывали только самым тяжелым.

"Россияне не пустили к нам своих медиков и больше не предоставили нам никаких медицинских материалов. Около 8 утра приехали два военных "КамАЗа". К тому времени уже несколько человек умерли. Наиболее тяжело раненые находились максимально близко к ограждению. Заместитель начальника колонии в это время стоял возле него, пил кофе и курил, когда я подошел посмотреть на своего товарища, то он уже был мертв – у него было ранение головы, обеих ног и грудной клетки, и он (заместитель начальника колонии – Ред.) говорит: "О, а этот уже сдох", – вспоминал Остап.

Россияне приказали погрузить всех тяжелораненых в упомянутые выше два КамАЗа – людей пришлось класть друг на друга, из-за чего несколько раненых задохнулись по дороге в больницу в Донецке.

На дороге возле барака остались 76 средне- и легкораненых, а также тела их тяжелораненых побратимов, которые истекли кровью. Травмированных пленных отвели на территорию тюрьмы и повели в дисциплинарный изолятор. Там их закрыли в двух камерах и в течение четырех дней не оказывали никакой помощи. В камере, рассчитанной на шесть человек, сидели 35 человек. Приблизительно через месяц пленных отправили в СИЗО в российском Таганроге.

Чем враг взорвал барак

Как вспоминает Остап Швед, произошедшие в бараке два взрыва не напоминали результат артиллерийского разрыва. На стенах и на крыше помещения не было характерных поражений от осколков ракет или снарядов.

Также о подрыве свидетельствует то, что после взрывов произошел очень большой пожар, который не вызывают артиллерийские снаряды.

"Все больше напоминало заряд какого-то напалма, потому что едкое вещество было разбросано на две трети всего барака. И еще одно, что очень важно – ни одна ракета или снаряд не могут попасть с интервалом в две секунды в одно и то же место. Думаю, что это было заранее спланированное минирование внутри самого ангара", – говорит боевой медик.

Он вспоминает, что 28 июля в обед пришли представители колонии и выгнали всех пленных из барака. Они полтора-два часа находились там и в это время могли установить взрывчатку.

"Это было очень легко сделать, поскольку нас разместили в токарном цеху, и в нем находилась трансформаторная будка, а над будкой – кран-балка. Детонация произошла именно в этом месте. Я подозреваю, что первая детонация произошла в самой трансформаторной будке, а вторая – на кран-балке, после чего все начало гореть. Ведь после того, как произошла вторая детонация – а там интервал был где-то в две секунды – эта горючая жидкость очень быстро распространилась по большей части помещения", – сказал воин.

Отметим, что Украине удалось вернуть из плена 23 военных, находившихся в подорванном врагом бараке. Еще около 120 "азовцев", которые выжили в Еленовке, до сих пор удерживаются россиянами.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что взрыв в колонии в Еленовке Донецкой области не был вызван ракетой, запущенной из РСЗО HIMARS. Таким образом он опроверг ложь РФ, которая заявляла, что Украина якобы атаковала бараки, где находились ее военнопленные.

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