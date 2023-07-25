Это не была ракета HIMARS: в ООН обнародовали данные расследования трагедии в колонии в оккупированной Еленовке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что взрыв в колонии в Еленовке Донецкой области не был вызван ракетой, запущенной из РСЗО HIMARS. Таким образом он опроверг ложь РФ, которая заявляла, что это Украина якобы атаковала бараки, где находились ее военнопленные.

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Об этом во вторник, 25 июля, сообщили на сайте ООН. Чтобы прийти к этому выводу, им понадобился почти год – теракт в Еленовке произошел в ночь на 29 июля 2022 года, тогда погибли не менее 50 украинских военных, попавших в российский плен.

В то же время в ООН говорят, что "точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 остаются невыясненными".

"По имеющейся информации, на данном этапе невозможно установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, откуда мог быть произведен выстрел из оружия. Офис будет продолжать следить за инцидентом в соответствии со своим опытом и полномочиями", – заявили там.

Представители ООН говорят, что страна-агрессор Россия не предоставила им удовлетворительные гарантии относительно безопасного доступа к месту трагедии. Чтобы узнать, что случилось в тот день, сотрудники Офиса пообщались с выжившими после теракта в Еленовке и провести подробный анализ полученной дополнительной информации "в соответствии с установленной методологией".

"Военнопленные защищены международным гуманитарным правом. Смерть или серьезные ранения военнопленных должны сопровождаться официальным и тщательным расследованием со стороны государства, которое удерживает их в плену. Любое подозрение в преступном поведении должно быть немедленно, тщательно, независимым, беспристрастным и прозрачным образом расследовано, а виновные привлечены к ответственности", – заявил Тюрк.

Напомним, что именно оккупанты устроили взрыв в одном из бараков в Еленовке, где содержали украинских военных. В колонии держали в том числе защитников Мариуполя, среди которых были бойцы полка "Азов".

В результате подрыва погибли по меньшей мере 50 защитников Украины, которым Кремль и международные организации обеспечили безопасность.

В Офисе генпрокурора сообщили, что гибель около 50 украинских военнопленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области вызвал, вероятно, взрыв термобарического боеприпаса. А именно – капсулы с горючей смесью к огнеметам типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате устроенного Россией теракта в колонии оккупированного поселка Еленовка. Большинство из тел – идентифицированы.

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