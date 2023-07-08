Украина вернула тела погибших в колонии в Еленовке, большинство из них идентифицированы, – Лубинец

Украине удалось вернуть тела военнопленных, которые погибли в результате устроенного Россией теракта в колонии оккупированного поселка Еленовка. Большинство из тел – идентифицированы.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции. По его словам, сейчас проводятся анализы ДНК.

Родные убитых оккупантами украинских военных об этом проинформированы.

Омбудсмен напомнил, что в Еленовке погибли люди, у которых был официальный статус военнопленных, они были верифицированы МККК.

Он сообщил, что после теракта общался с российской уполномоченной по правам человека Москальковой и предложил допустить в Еленовку международных экспертов. Часть из них должна была пригласить Россия, а часть – Украина.

Москвалькова согласилась на это, однако через некоторое время стало известно, что оккупанты в еленовской колонии срочно сносят барак, в котором был устроен теракт.

Таким образом, по словам Лубинца, россияне сделали все возможное для того, чтобы скрыть следы своего преступления.

Миссия ООН по установлению фактов о теракте ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии. Миссию странным образом закрыли, и с представителями Украины встретится не захотели.

Напомним, что теракт в колонии в Еленовке в Донецкой области российские оккупанты совершили 29 июля 2022 года. Они устроили взрыв в одном из бараков, где удерживали украинских военных. В колонии оккупанты держали, в частности, защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.

По предварительной информации, в результате подрыва погибли по меньшей мере 50 защитников "Азовстали", которым Кремль и международные организации гарантировали безопасность.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что виновные в совершении теракта в Еленовке будут найдены и привлечены к ответственности, а массовое убийство станет одним из обвинений на международном трибунале против государства-террориста.

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