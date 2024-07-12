Оккупанты ударили по Бериславу из беспилотника, пострадала женщина: за ее жизнь борются медики

Российские оккупационные войска днем 12 июля ударили по Бериславу Херсонской области из беспилотника. В результате атаки пострадала женщина.

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В настоящее время за ее жизнь борются медики. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

"Русская армия атаковала Берислав с беспилотника", – говорится в сообщении.

Во вражеский обстрел попала 94-летняя местная жительница, находившаяся в помещении. В результате атаки она получила обломочные ранения, контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, а также потеряла часть нижней конечности.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики сейчас борются за ее жизнь.

Напомним, российские оккупационные войска утром 6 июля в очередной раз нанесли удар по Херсонщине. В результате этой атаки погибли два человека. По данным следствия, 6 июля 2024 г. в 04:00 российская армия обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Российский FPV атаковал мирного жителя села Отрадокаменка в Бериславском районе ; от удара дрона 50-летний мужчина скончался.

Уже к вечеру артиллерия обстреляла бериславское Львово. Тяжелые ранения получила 65-летняя местная жительница, она скончалась по дороге в больницу.

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