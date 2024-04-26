Оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине, среди раненых – дети

Оккупационные войска РФ утром 26 апреля обстреляли город Дергачи в Харьковской области, ранив троих детей и женщину. По гражданской инфраструктуре военные преступники были управляемыми авиационными бомбами.

Под поражение попали дома, возник пожар. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"Ударили по гражданской застройке города. Ранены дети 16 и 5 лет. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь. Подразделения ГСЧС работают на месте", – отметил он.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по центральной части Дергачей. В результате обстрела в городе загорелся двухэтажный дом.

Из-за действий российских военных преступников пострадали несовершеннолетние девочки. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших – четырехлетний мальчик и 52-летняя женщина получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Во всех случаях госпитализация не потребовалась.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 апреля войска РФ ударили ракетами С-300 по Харькову – повреждения получила гражданская инфраструктура, пострадали шесть человек. Также оккупанты обстреляли центральную часть Золочева, повредив админпомещение.

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