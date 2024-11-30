Оккупанты ударили по Днепропетровщине: три жертвы и более 20 раненых

Российские войска нанесли удар по Днепровскому району, в результате чего погибли три человека, а еще более 20 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "В Днепровском районе три человека погибли, 19 – пострадали", – говорится в сообщении.

Среди раненых – 11-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу, где он находится в состоянии средней тяжести. Медики также оказывают помощь другим пострадавшим. Шесть из них очень "тяжелые".

На месте удара работают спасатели, медики и милиционеры. Предварительно известно, что удар нанес значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Позже стало известно, что восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

В общей сложности по состоянию на 19:55 известно о 21 пострадавшем.

Напомним, накануне, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия совершила 1120 массированных атак против энергетики Украины.

Глава государства подчеркнул, что делает это враг сознательно, стремясь нанести как можно больший ущерб гражданскому населению. Москва кичится своими действиями и угрожает усилить эти атаки.