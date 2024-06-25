Оккупанты ударили по Донетчине: погибла женщина, есть раненые

Рано утром 25 июня российские оккупационные силы снова обстреляли Донецкую область. В результате этих обстрелов погиб один человек и еще четыре человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. В Золотой Ниве Великоновоселковского общества во время артобстрела погибла женщина 1957 года рождения.

Кроме того, российские военные совершили 6 авиаударов по Торецку, что привело к ранениям у четырех человек, которые были госпитализированы.

"Россияне продолжают целенаправленно бить по мирным жителям области. Оставаться здесь опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" – призвал местных жителей Филашкин.

Ранее сообщалось, что днем 25 июня российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Херсону. Целью путинских террористов стали квартиры мирных жителей. В результате обстрела ранения получил 72-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. В городе есть попадания, поднялся дым. Удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших.

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