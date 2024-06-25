Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона, есть пострадавший

Днем 25 июня российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Херсону. Целью путинских террористов стали квартиры мирных жителей.

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Вследствие обстрела ранения получил 72-летний мужчина. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрация.

Российские захватчики атаковали в областном центре жилые кварталы. Один из снарядов попал по одной из квартир в многоэтажном доме. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. У него диагностировали контузию, ранение руки, взрывчатую и черепно-мозговую травму.

По информации мониторинговых каналов, российские террористы атаковали Херсон артиллерией. Прилеты были зафиксированы в Днепровском и Центральном районах города.

Позже в ОВА добавили, что вслед за Херсоном россияне обстреляли поселок Киндийка. Враг атаковал населенный пункт в полдень, в результате чего пострадал мужчина. У 51-летнего пострадавшего ранение лица, контузия, взрывчатая и черепно-мозговая травма.

Напомним, утром 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. В городе есть попадание, на месте прилета поднялся дым.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб. Около 700 из них только против Харьковщины.

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