Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона, есть пострадавший
Днем 25 июня российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Херсону. Целью путинских террористов стали квартиры мирных жителей.
Вследствие обстрела ранения получил 72-летний мужчина. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрация.
Российские захватчики атаковали в областном центре жилые кварталы. Один из снарядов попал по одной из квартир в многоэтажном доме. В результате вражеского обстрела пострадал 72-летний мужчина.
Пострадавшего доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. У него диагностировали контузию, ранение руки, взрывчатую и черепно-мозговую травму.
По информации мониторинговых каналов, российские террористы атаковали Херсон артиллерией. Прилеты были зафиксированы в Днепровском и Центральном районах города.
Позже в ОВА добавили, что вслед за Херсоном россияне обстреляли поселок Киндийка. Враг атаковал населенный пункт в полдень, в результате чего пострадал мужчина. У 51-летнего пострадавшего ранение лица, контузия, взрывчатая и черепно-мозговая травма.
Напомним, утром 25 июня в Харькове прогремела серия взрывов. В городе есть попадание, на месте прилета поднялся дым.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только с начала июня 2024 года россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб. Около 700 из них только против Харьковщины.
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